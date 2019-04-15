Macron, Protestoların Son Bulması İçin 'Somut Önlemleri' Duyuracak

– Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Kasım'da ekonomik gerekçeler ile başlayan ve bu hafta sonu 22'ncisi düzenlenen sarı yelekliler eylemlerinde, protestocuların beklentilerine yönelik 'ilk somut önlemleri' yapacağı basın toplantısı ile halka duyuracak.

Fransız basını, Macron'un bugün TSİ 19: 00'da televizyondan halka sesleneceğini; eylemlerin son bulmasına yönelik önlem ve kararları açıklayacağını duyurdu. Önlemlerin, halkın internet üzerinden yaptığı 2 milyona yakın önerinin incelenmesi sonucu hazırlandığı vurgulandı.

Macron dün Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Öfkeyi çözümlere dönüştürmeye karar verdik. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca görüşlerinizi ifade ettiniz ve sizi dinledik. Yarın gece size cevap vereceğim" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: DHA