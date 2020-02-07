Macron: Nükleer başlıklarımız 300'ün altında, Avrupa'nın 'silahlanmayı kontrol ajandası' olmalı
Haberler » Dünya » Macron: Nükleer başlıklarımız 300'ün altında, Avrupa'nın 'silahlanmayı kontrol ajandası' olmalı - Haberler

Macron: Nükleer başlıklarımız 300'ün altında, Avrupa'nın 'silahlanmayı kontrol ajandası' olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin "ortak uluslararası silahlanmayı kontrol ajandası olması gerektiğini" söyledi.

07.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:41
Macron: Nükleer başlıklarımız 300'ün altında, Avrupa'nın 'silahlanmayı kontrol ajandası' olmalı

, ülkelerinin "ortak uluslararası silahlanmayı kontrol ajandası olması gerektiğini" söyledi. Macron ayrıca Fransa'nın 300'ün altında nükleer başlığa sahip olduğunu açıkladı.


Fransa'nın başkenti Paris'te ülkesinin savunma stratejisi hakkında konuşan Macron, "Fransa, Avrupalı partnerlerinden bu konuyla en ilgili olanlarını ortak uluslararası bir stratejinin temellerini atmak için harekete geçirecek" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler