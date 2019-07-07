Macron, nükleer anlaşmanın zayıflatılmasının Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın daha fazla zayıflatılmasından endişe duyduğunu belirterek, bunun kaçınılmaz olarak Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile nükleer anlaşmayla ilgili son gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle