Macron, nükleer anlaşmanın zayıflatılmasının Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın daha fazla zayıflatılmasından endişe duyduğunu belirterek, bunun kaçınılmaz olarak Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın daha fazla zayıflatılmasından endişe duyduğunu belirterek, bunun kaçınılmaz olarak Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.
Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile nükleer anlaşmayla ilgili son gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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09:37 Macron, nükleer anlaşmanın zayıflatılmasının Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu