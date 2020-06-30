Macron: NATO üyesi olduğunu iddia eden Türkiye'nin Libya'da tarihi ve cezai sorumluluğu var
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "NATO üyesi olduğunu iddia eden bir ülke olarak Türkiye, Libya'daki iç savaşta 'tarihsel ve cezai sorumluluk' sahibi" dediView on euronews.
30.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:04
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "NATO üyesi olduğunu iddia eden bir ülke olarak Türkiye, Libya'daki iç savaşta 'tarihsel ve cezai sorumluluk' sahibi" dediView on euronews
Kaynak: Euronews.com