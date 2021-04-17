Macron, Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüştü
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Macron, Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüştü

Macron, Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüştü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, video konferans yöntemiyle iklimi görüştü.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, video konferans yöntemiyle iklimi görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Merkel ve Şi'nin arasında yapılan görüşmede iklim değişikliği ile mücadele, bioçeşitliliği koruma, 22 Nisan'da düzenlenecek iklim zirvesi, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) ve Marsilya'da Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) Fransa'nın ev sahipliğinde eylülde düzenleyeceği kongre ele alındı.

Macron ve Merkel, Şi'ye iklim konusunda ve özellikle sera gazı salımıyla ilgili beklentilerini dile getirdi.

Şi de 2030'a kadar sera gazı salımıyla ilgili hedeflerini paylaştı.

Macron ve Merkel, görüşmede uluslararası finansmanının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve Paris Anlaşmasına uyumlu şekilde projelere yönlendirilmesini gerektiğini belirtti.

Şi, bioçeşitliliği koruma konusunda ülkesinin, doğayı korumaya yönelik politikalar geliştiren ve 50 ülkenin içinde bulunduğu "Doğa ve Halklar için Yüksek Hedef Koalisyonuna" katılmayı istediği ve Afrika'da çölleşmeyi durduracak Büyük Yeşil Duvar Girişimi'ne destek verdiğini kaydetti.

Macron ve Merkel, görüşmede Şi'yi Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde salgınları önleme mekanizmalarının iyileştirilmesine ve salgınlarla ilgili şeffaf ve bağımsız değerlendirmelere katkıda bulunmaya çağırdı.

Üç lider, ilgili ülkelere etkili ve eşit şekilde yardım sağlamaya yönelik oluşturulacak uluslararası çözümde, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programının esas alınması konusunda fikir birliğine vardı.

Şi, görüşmede ayrıca Çin'in pazarına erişimi iyileştirme taahhüdünü teyit etti ve yabancı yatırımlarına ilişkin yeni açılımlarını açıkladı.

Macron ve Merkel, görüşmede aynı zamanda insan hakları konusunu, İran, Myanmar ve Kuzey Kore'deki durumları ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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