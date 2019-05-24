Macron, May'in istifası sonrası Brexit hakkında açıklık istedi

– Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran'da göreveden ayrılacağını açıklamasının ardından, Brexit konusunda açıklık istediğini belirtildi.

Fransa, Macron'un May'in halefi ile Brexit üzerinde çalışmaya hazır olduğunu duyururken, "önemli seçimler zamanında, alternatif projeleri olmayan ret oylarının çıkmaza yol açtğı" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA