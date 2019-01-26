Macron, Maduro'ya 8 Gün Verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Venezuela'da seçim kararını duyurması için Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 8 gün süre verdiğini duyurdu. Macron aksi takdirde Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Venezuela'da seçim kararını duyurması için Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 8 gün süre verdiğini söyledi. Macron, "Venezuelalı halk geleceğine özgürce karar verebilmeli. 8 gün içinde seçim yapılacağı duyurulmazsa, Guaido'yu politik bir süreç başlatmak için Venezuela'nın 'sorumlu başbakanı' olarak tanımaya hazırız. Avrupa ortaklarımızla bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA