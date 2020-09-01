Macron: "Lübnan'da 15 gün içerisinde yeni hükümet kurulacak"
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Macron: "Lübnan'da 15 gün içerisinde yeni hükümet kurulacak"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a patlamanın ardından ikinci kez gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da 15 gün içerisinde yeni bir hükümet kurulacağını açıkladı.

Macron:
01.09.2020 23:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:47

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a patlamanın ardından ikinci kez gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da 15 gün içerisinde yeni bir hükümet kurulacağını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye giden ilk siyasi lider olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 hafta sonra yeniden Beyrut'u ziyaret etti. Beyrut'ta temaslarını sürdüren Macron yaptığı açıklamada, ülkede 15 gün içerisinde yeni bir hükümet kurulacağını bildirdi. "Lübnan'ın siyasi güçleri 15 gün içerisinde yeni bir hükümet kurma konusunda anlaştı" diyen Macron, yeni hükümet üyelerinin kabiliyetli kişilerden seçileceğini ifade etti. Macron, Lübnan'daki reform sürecinin takipçisi olacağını ifade ederek Aralık ayında Lübnan'a tekrar geleceğini belirtti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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