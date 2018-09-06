Macron, Libya Umh Başkanı Serrac ile Telefonda Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un, Serrac ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Macron görüşmede, Fransa'nın Libya'da barış, egemenlik, birlik ve demokrasinin tesis edilmesi için gerekli siyasi süreci desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Açıklamada, "Trablus'un banliyölerinde bir hafta boyunca onlarca kişinin ölümüne neden olan milisler ve silahlı çeteler arasındaki şiddet olayları meydana gelirken, iki lider sivillere ve meşru Libya kurumlarına yönelik saldırıları kınadı." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun, Libya'da seçimlerin düzenlenmesine yol açan siyasi süreci frenlemek veya zayıflatmak isteyen herkese karşı hareket etmek zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, Fransa'nın Avrupalı müttefikleriyle gelecek haftalarda terör örgütleriyle mücadele, göç akışının kontrolü ve Libya'da seçimlerin düzenlenmesi için çalışacağı kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Libya konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile telefonda görüşmüştü. Fransa Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Jean-Yves Le Drian, 10 gün süren çatışmaların ardından özel temsilcinin (Gassan Selame) arabuluculuğunda dün sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanılmıştı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 2 gün önce yaklaşık 10 gündür çatışmalara sahne olan Trablus'ta ateşkes anlaşması imzalandığını duyurmuştu.

Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyor.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu belirtilen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, Trablus'taki konuşlanma noktaları başta olmak üzere nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtiyor.

UMH, 26 Ağustos'tan bu yana Trablus'ta yaşanan çatışmalarda 61 kişinin öldüğünü, 159'unun yaralandığını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, yaptığı açıklamada, bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 21 sivilin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını belirtmişti.