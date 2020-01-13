Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz
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Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz

Fransa'nın Libya'da Hafter'i desteklediğine dair iddiaları yalanlayan Macron, "Fransa Hafter ya da Sarrac yanlısı değil, ülkede BM'nin girşimlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı

13.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54
Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz

krizine çözüm için Türkiye ve 'nın öncülüğünde 'da düzenlenen toplantılar devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.


Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Libya'da "güvenilir, sürdürülebilir ve gerçek" bir ateşkes istediği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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