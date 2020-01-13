Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz

13.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54

Libya krizine çözüm için Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Moskova'da düzenlenen toplantılar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Libya'da "güvenilir, sürdürülebilir ve gerçek" bir ateşkes istediği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle