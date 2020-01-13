Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz
Fransa'nın Libya'da Hafter'i desteklediğine dair iddiaları yalanlayan Macron, "Fransa Hafter ya da Sarrac yanlısı değil, ülkede BM'nin girşimlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı
13.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:54
Libya krizine çözüm için Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Moskova'da düzenlenen toplantılar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Libya'da "güvenilir, sürdürülebilir ve gerçek" bir ateşkes istediği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com