Macron'la Brexit'i Görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in İtalya'daki tatilini yarıda keserek Brexit'e yaklaşımını yumuşatması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği bildirildi. Macron'un, İngiltere'nin Avrupa Birliğine sunduğu Brexit planının işleyebileceği konusunda kaygıları olan Avrupa ülkeleri liderlerinden biri olduğunun düşünülmesine rağmen, Fransız hükumetinin İngiltere'nin Brexit planını tamamen reddetmediği belirtildi. Görüşmenin, liderlerin eşlerinin de katılacağı, özel bir akşam yemeğinde yapılacağı bildirildi. Theresa May hükumetinin, Brexit konusunda anlaşmaya varmak için doğrudan AB üyesi ülkeleri liderleri ile görüşmeyi politika haline getirmesine rağmen, Fransız yetkililerinin, Macron'un Brüksel'i baypas edecek bir anlaşmayı kabul edeceğe benzemediği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi. May'in Macron ile güvenlik ve finans hizmetleri konusunda görüşmesinin beklendiği ifade edildi. May'in Brexit konusunda uzlaşmaya varmak için Eylül ayı sonunda Avrupa ülkeleri liderleri ile Salzburg'da görüşeceği kaydedildi.

