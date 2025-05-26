Macron kimdir? Emmanuel Macron kaç yaşında, nereli?

Macron kimdir? Emmanuel Macron kaç yaşında, nereli?
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Fransa Cumhurbaşkanı hakkında en çok merak edilen konular arasında "Macron kimdir?" ve "Emmanuel Macron kaç yaşında, nereli?" soruları yer alıyor. Fransa siyasetine yön veren önemli isimlerden biri olan Emmanuel Macron'un hayatı, kariyeri ve özel yaşamı sıkça araştırılıyor.

Avrupa'nın en genç liderlerinden biri olarak dikkat çeken Emmanuel Macron hakkında "Macron kimdir?" sorusunun cevabı, sadece Fransa'yı değil dünya siyasetini takip edenler için de oldukça önemli oluyor. Aynı zamanda, "Emmanuel Macron kaç yaşında, nereli?" sorusu da büyük merak konusu oluyor. Peki, Macron kimdir? Emmanuel Macron kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MACRON KİMDİR?

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, 21 Aralık 1977 tarihinde Fransa'nın kuzeyinde yer alan Amiens şehrinde dünyaya gelmiştir. Fransız siyasetçi ve devlet adamı olan Macron, 14 Mayıs 2017'den bu yana Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır.

Macron, genç yaşına rağmen siyasette hızlı bir yükseliş göstermiştir. Bankacılık ve kamu yönetimi tecrübesiyle öne çıkan Macron, "En Marche!" (Şimdiki adıyla Renaissance) hareketini kurarak Fransa'daki siyasi dengeleri değiştirmiştir.

Macron kimdir? Emmanuel Macron kaç yaşında, nereli?Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron

Macron, Paris Nanterre Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldıktan sonra Sciences Po'da kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra Fransa'nın en prestijli devlet okulu olan École nationale d'administration (ENA)'dan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Maliye Bakanlığı'nda görev yaptı ve sonrasında Rothschild & Cie bankasında yatırım bankacısı olarak çalıştı.

Macron kimdir? Emmanuel Macron kaç yaşında, nereli?

2014-2016 yılları arasında François Hollande döneminde Fransa Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı. 2016 yılında mevcut partilerden bağımsız olarak merkez liberal bir çizgi izleyen "En Marche!" hareketini kurdu. Bu hareketle birlikte 2017 yılında ilk turda seçimi kazanarak Fransa Cumhurbaşkanlığına seçildi. 2022'de ikinci kez cumhurbaşkanı oldu.

EMMANUEL MACRON EŞİ KİMDİR?

Emmanuel Macron'un eşi, Brigitte Macron'dur. Asıl adı Brigitte Marie-Claude Trogneux olan Brigitte Macron, 13 Nisan 1953 tarihinde Fransa'nın Amiens kentinde dünyaya gelmiştir.

Macron kimdir? Emmanuel Macron kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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