Macron, Karayipler'e Uçtu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irma kasırgasının yıkıcı etkilerini yerinden incelemek için Karayipler'e uçtu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'ya bağlı St. Martin ve St. Barts adalarında Irma kasırgasının oluşturduğu tahribatı yakından incelemek üzere Karayipler'e uçtu. Macron, su, gıda, ilaç ve acil ekipman getiren bir uçakla ilk olarak Guadeloupe'daki Pointe-Pitre Uluslararası Havaalanı iniş yaptı. Yerel yetkililer tarafından karşılanan Macron'a, son durum bilgisi verildi.



Macron, Irma kasırgasında St. Martin ve St. Bart adalarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, Küba'da ise bu sayının 38'e ulaştığını açıkladı.



Ayrıca Macron ilerleyen saatlerde, Irma kasırgasının yıkıcı etkilerini yerinden incelemek için St. Martin ve St. Bart adalarına ziyaret gerçekleştirecek. - HAVANA