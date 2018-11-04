Macron: "Kaledonya Halkı, 30 Yıllık Geçmişlerine Sahip Çıktı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin "Kaledonya halkı, 30 yıllık geçmişlerine sahip çıktı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Büyük Okyanus'un güneydoğusundaki Yeni Kaledonya'nın Fransa'dan bağımsızlık için düzenlediği referandumda 'hayır' oyu çıkmasının ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından görüntülü açıklama yapan Macron, Cumhurbaşkanı olarak Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığa 'hayır' demesiyle yaşadığı gururu dile getirdi. Macron tarihi adım olarak nitelendirdiği seçimin devlet tarafından tarafsız gerçekleştiğini belirtti. Macron, "Fransız devleti Yeni Kaledonya'ya özgürlük, eşitlik ve kardeşlik değerleriyle yaklaşıyor. Bu ilkeler hem Fransa'nın hem de Yeni Kaledonya'nın ilkeleridir" ifadelerini kullandı. Macron, Yeni Kaledonya halkının bilinçli şekilde oy kullanarak 30 yıllık geçmişlerine sahip çıktıklarını ve gerginliği önlediklerini belirtti.

Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olan Yeni Kaledonya'da halk, "Yeni Kaledonya'nın tam egemenlik kazanmasını ve bağımsız olmasını istiyor musunuz" sorusunu yanıtlamak için sandık başına gitti. Kaledonya'nın yüzde 57,29'u bağımsızlığa "hayır" dedi. - PARİS