Macron: "İran, Viyana anlaşması ihlallerini artırarak nükleer durumu kötüleştirmeye son vermeli"
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Macron: "İran, Viyana anlaşması ihlallerini artırarak nükleer durumu kötüleştirmeye son vermeli"

18.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:20
Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Viyana anlaşması ihlallerini artırarak nükleer durumu kötüleştirmeye son vermesi gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Viyana anlaşması ihlallerini artırarak nükleer durumu kötüleştirmeye son vermesi gerektiğini belirtti.

Macron, Elysee Sarayı'nda İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldıklarını ifade eden Macron, "Fransa'nın İsrail'in güvenliğine sarsılmaz şekilde bağlı ve bölgedeki istikrarı sağlamak için onların yanında olmaya kararlı olduğunu bir kez daha hatırlattım." dedi.

Macron, İran'ın nükleer faaliyetlerinden endişeli olduklarını belirterek, "İran, Viyana anlaşması ihlallerini artırarak nükleer durumu kötüleştirmeye son vermeli." ifadesini kullandı.

İran'ın beklenen eylemleri gerçekleştirmesi ve sorumlu gibi davranması gerektiğini ifade eden Macron, bu ülkenin balistik faaliyetlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Macron ayrıca, Lübnan halkına ve ülkenin barış ile istikrarına bağlı olduklarını söyledi.

Lübnan halkının bu durumda bırakılmaması gerektiğini ifade eden Macron, Lübnan'ın "çökmemesi" ve ülkede hükümetin kurulması için her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.

Macron, "İsrail-Filistin meselesinin çözülmesi için yakalanan pozitif dinamiği sürdürmek önemli." yorumunu yaptı.

Filistin ile İsrail arasında diyalog yolunun bulunması için Fransa'nın seferber olduğunu dile getiren Macron, bu konuda siyasi müzakerelere alternatifin bulunmadığını söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Macron'un ve Fransız yetkililerin Yahudi karşıtlığı ile mücadele ettiğini belirtti.

Birçok alanda Fransa ile iş birliği içinde olduklarını anımsatan Rivlin, Fas ile diyaloğun yeniden başlamasının bölgedeki halklar için umut olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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