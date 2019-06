Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.

Macron, G20 Zirvesi dolayısıyla gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde Donald Trump ile görüşeceğim." ifadesini kullandı.

Macron, geri dönüşü olmayan bir şey yapılmasını engellemek amacıyla ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurgulayarak, iki ülke arasındaki gerilimin azalması için aktörlerin tansiyonu düşürmesinin önemine işaret etti.

"İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile salı günü telefonda görüştüm, kendisine nükleer anlaşmadan çıkmanın ve ona işaret eden her şeyin hata olacağını söyledim." diyen Macron, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda Fransa ve ABD'nin aynı hedefi paylaştığını kaydetti.

Kaynak: AA