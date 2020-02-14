Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Paris Belediye seçimleri için aday gösterdiği, Benjamin Griveaux, kendisiyle ilgili seks kasetlerin sosyal medyaya sızmasını ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.
14.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:02
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris Belediye seçimleri için aday gösterdiği, Benjamin Griveaux, kendisiyle ilgili seks kasetlerin sosyal medyaya sızmasını ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.
Daha önce hükümette sözcülük görevinde de bulunan 41 yaşındaki Griveaux, "ailesini koruma" adına bu kararı aldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com