Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi
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Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Paris Belediye seçimleri için aday gösterdiği, Benjamin Griveaux, kendisiyle ilgili seks kasetlerin sosyal medyaya sızmasını ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.

14.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:02
Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi

'un, Belediye seçimleri için aday gösterdiği, Benjamin Griveaux, kendisiyle ilgili seks kasetlerin sosyal medyaya sızmasını ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.


Daha önce hükümette sözcülük görevinde de bulunan 41 yaşındaki Griveaux, "ailesini koruma" adına bu kararı aldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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