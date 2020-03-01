Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti
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Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti.

01.03.2020 01:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 01:07
Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti

, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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