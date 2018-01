Macron: İkili, Bölgesel ve Sorunlarla İlgili Olarak Birlikte Çözmemiz Gereken Çok Sorun Var -1

– Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile göreşmelerinde, ekonomik ve siyasi alanlarda birçok konuda görüştüklerini belirterek, "İkili, bölgesel ve sorunlarla ilgili olarak birlikte çözmemiz gereken çok sorun var" dedi.



İki liderin görüşmesinin ardından, Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında savunma sanayinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması imzalandı. Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, konsorsiyumun Aselsan ve Roketsan ile ortak çalışma yürütmesini öngörüyor. Konsorsiyum, İtalya-Fransa-Türkiye'nin dahil olduğu hava savunma sisteminin 2020'lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu. Sistem hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılacak. İki liderin de katıldığı törende, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında mutabakat zaptı imzalandı.



Macron, Élysée Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:



"Mayıs ayından bu yana düzenli olarak görüşüyoruz, gerek uluslararası toplantılarda gerek telefonda. Birkaç defa hatırlattığım gibi diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyim.



"Ülkelerimiz çok kuvvetli bir ilişki içindeler. Stratejik başka alanlarda askeri alanlarda ilişkilerimiz var. NATO kapsamında Türkiye'nin bağları söz konusu. Aynı zamanda bugün ortak sorunsallar da var karşımızda.



"İkili, bölgesel ve sorunlarla ilgili olarak birlikte çözmemiz gereken çok sorun var.



"Birçok konuya değindik.



"Birincisi tabii ki terörle mücadele. Bu konuda gerçekten emsal teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Aramızdaki anlaşmalar gayet iyi işliyor.



"Terör gerçek bir PKK ile mücadele ediyoruz, bu bizim için terör örgütüdür. IŞİD ve Irak Suriye bölgesindeki bütün terör unsurlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu ortak mücadele devam edecek.



"Paris'te Nisan ayında yapılacak terörizmin finansmanı konusunda bir zirve olacak, buna hazırlıkları da konuştuk.



"Ortak, Fransız-İtalyan-Türk anti-füze anlaşması da bu kapsamda gerçekleşti.



"Kuvvetli bir ekonomik ilişkimiz de var.



"Airbus uçak satın alma anlaşması da çok önemlidir.



"Eximbank ve PRF arasında imzalanan anlaşma da güvenceler konusunda çok önemlidir.



"Sinop Nükleer Santrali işini görüştük.



"Gıda ve Tarım alanında da görüştük. Bakanlarımızın çok yoğun görüşmeleri sonucunda et ihracatı konusunda da perspektifler oluşturuyoruz.



"Tavuk eti, kanatlı hayvan ve meyve konusunda da aynı ilerlemeyi kaydetmeyi istiyoruz.



"Bölgedeki durumu da konuştuk; Kudüs konusunu... Herşeyden önce sükunet ve istikrar istiyoruz bölgede. İki devletin barış içerisinde ve her iki devletin başkenti Kudüs olacak şekilde bir çözüm istiyoruz."



"Suriye'de Fransa'da işlenen saldırıların planları Suriye'den geldi. IŞİD'le mücadelemiz daha da yoğunlaşacaktır.



"Türkiye Suriye ile uzun bir sınıra sahip komşu bir ülke.



"IŞİD'e karşı savaşı kazandığımız andan itibaren barış ve istikrarı sağlamak istiyoruz. Bütün siyasi hassasiyetlerin tanınması anlamında...



"Astana ve Soçi süreçleri askeri ihtilafın çözülmesi için iyi oldu ama bence çözüme götürmeyecek.



"Yeni yol haritası konusunda da birlikte çalışmak isteriz ve Suriye halkı nasıl bir geçiş süreci istediğini seçer.



"Türkiye, Lübnan'a ve başka ülkelere kaçan insanları da temsil edebilmiş oluruz.



" Avrupa Birliği ile olan ilişkilere de değindik.



"Bu konuda işbirliği ve önemli bir diyaloğun yeniden formüle edilmesi öngrülüyor.



"(AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Başkan Juncker de bu konuda hayli angaje. Daha sakin bir diyalogun olmasını umuyoruz; Türkiye'nin bu diyalog içinde olması gerekir.



"Fasıllar kendiliğinen açılmayacaktır.



"İklişkimizin tabiatı da bu şekilde; derin bir saygı duyuyorum.



"Türkiye darbecilerle başa çıkmak zorunda kaldı. Ama terörle mücadelede ortak bir görüşümüz ve kararlılığımız var.



"Mutabık olmadığımız konular da var. Bireysel özgürlükler konusunda bazı hususlardan spesifik olarak bahsettim Erdoğan'a. Daima böyle çalıştık ve devamlı meyvesini aldık.



"Galatasary Üniversitesi konusunda endişe yaşıyoruz. 1992 anlaşmasın kapsamında kurulmuş bir üniversitedir.



"Sınır tanımayan Gazeteciler ile ilgili de görüştük. Erdoğan'a bir liste ilettim. Bu şekilde çözebileceğimiz konuların üzerinden geçtik.



"Avrupa'daki terörist kişilerden bahsetti, biz de bu konuda hassasiyet göstereceğiz. Bu çok ince bir yol, tüm liderler için.



"Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda her gün bunun için çalışıyorum. Teröristlerin istediği ilkelerimizi zayıflatmaktır. Akla duydukları ve özgürlüğe duydukları öfkeyle yaparlar bunu.



"Erdoğan'ın hayatını ve özgürlükten mahrum kaldığı dönemleri de biliyorum. Türk halkı kendisine güvendi. Gerçek çözümler bulacağımıza inanıyorum.



"Bazen bir yanlış anlaşılma söz konusu olabiliyor. Bugün zorluklarla geçen bir dönemdeyiz.



"Gayet talepkar ve ince bir diyalog çerçevesinde hem anlaştığımız hem anlaşmadığımız konularda görüşmek isteriz." - Paris