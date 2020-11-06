Macron 'İfade özgürlüğünün sınırları olmalı' diyen Kanada Başbakanı Trudeau'yla telefonda görüştü, iki lider dayanışma mesajı verdi
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BBC

Macron 'İfade özgürlüğünün sınırları olmalı' diyen Kanada Başbakanı Trudeau'yla telefonda görüştü, iki lider dayanışma mesajı verdi

06.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:57
Macron 'İfade özgürlüğünün sınırları olmalı' diyen Kanada Başbakanı Trudeau'yla telefonda görüştü, iki lider dayanışma mesajı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ifade özgürlüğü konusunda yaşadıkları anlaşmazlığın ardından Perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ifade özgürlüğü konusunda yaşadıkları anlaşmazlığın ardından Perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptı.

İki ülkeden yapılan açıklamalarda Macron ve Trudeau'nun, ifade özgürlüğünün yanı sıra insan hakları ve "terörizme karşı beraber mücadele etme" konularını ele aldığı aktarıldı.

Trudeau görüşmede Kanada'nın "terör saldırıları ve şiddet olayları" sonrası "Fransa halkıyla" dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice'de düzenlenen ve üç kişi öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı için "İslamcı terör saldırısı" ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau ise Fransa'da Paris ve Nice'de düzenlenen saldırıları kınamış ancak "ifade özgürlüğünün sınırları olması gerektiğini" söylemişti.

Trudeau, "Başkalarına saygıyla davranmak zorundayız, toplumu ve gezegeni paylaştığımız kişileri zorla ya da gerek olmadan incitmemeliyiz. Kalabalık bir sinema salonunda 'Yangın var' diye bağıramayız, her zaman bir sınır vardır" demişti.

Macron, Quebec Başbakanı Legault'u aramıştı

Macron, Trudeau'nun bu sözleri üzerine Fransa'yı desteklediklerini açıklayan Kanada'nın Quebec bölgesinin başbakanı Francois Legault'u aramış ancak Trudeau'yu aramamıştı.

Trudeau daha sonra sözlerine açıklık getirerek ifade özgürlüğünü her zaman desteklediklerini söylemişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen ay Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Samuel Paty, sınıfta öğrencilerine Muhammed Peygamber'in karikatürleri üzerinden ifade özgürlüğünden bahsetmişti.

Macron karikatürlerin yayımlanmasını savunmuş, birçok Müslüman ülkede Fransız ürünlerinin boykot edilmesi için kampanya başlatılmıştı.

BBC

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