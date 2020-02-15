Macron: İdlib konusunda Rusya ile aynı fikirde değiliz, ancak iyi ilişki kurmalıyız

15.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:02

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib'de yaşananlarla ilgili Rusya ile aynı fikirde olmadığını belirtse de Avrupa'nın uzun vadede Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmak için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.



Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Macron, 5G, yapay zeka ve birçok konuda Avrupa'nın hızlı çözüm üretmesinin ve Avrupa'da göç sorununa çözüm bulunmasının önemine işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle