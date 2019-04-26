Macron: Hükümetimiz siyasal İslam karşısında esneklik göstermeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron siyasi İslam'ın Fransa Cumhuriyeti için bir risk olduğunu belirtti.

Macron, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak ve taleplerine yanıt vermek için ülke çapında düzenlenen "ulusal müzakere" toplantılarının ardından Elysee Sarayı'nda iki buçuk saati aşan bir basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle