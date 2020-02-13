Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti
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Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i ülkesine davet etti.

13.02.2020 00:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:26
Macron, Hafter'i Fransa'ya davet etti

, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'i ülkesine davet etti.

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı.

Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini Hafter'e iletti.

Farno, pazartesi de Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya Paris'e ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini iletmişti.

Kaynak: AA
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