Macron: "Fransız askerleri Mali'de 33 teröristi öldürdü
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Macron: "Fransız askerleri Mali'de 33 teröristi öldürdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlerinin Mali'de 33 teröristi öldürdüğünü duyurdu.

21.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:10
Macron:

, Fransız askerlerinin Mali'de 33 teröristi öldürdüğünü duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde yaptığı konuşmada, Fransız güçlerinin Mali'de bulunan Mopti bölgesinde 33 teröristi öldürdüğünü açıkladı. Fransız Ordusu komutanlığı, Moritanya sınırında bir gecede gerçekleştiği belirtilen operasyondaki ölü sayısını doğruladı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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