Macron, Fransa'nın Polinezya'da yaptığı nükleer denemeler için "borç" dedi ama özür dilemedi
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Macron, Fransa'nın Polinezya'da yaptığı nükleer denemeler için "borç" dedi ama özür dilemedi

Macron, Fransa'nın Polinezya'da yaptığı nükleer denemeler için 'borç' dedi ama özür dilemedi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'na yaptığı ziyarette, ülkesinin burada 30 yıl boyunca yaptığı ve 100 binden fazla insanın etkilendiği 193 nükleer deneme için Polinezya'ya borçlu olduğunu belirtti ancak özür dilemedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'na yaptığı ziyarette, ülkesinin burada 30 yıl boyunca yaptığı ve 100 binden fazla insanın etkilendiği 193 nükleer deneme için Polinezya'ya borçlu olduğunu belirtti ancak özür dilemedi.

Macron, Fransız Polinezyası'na ziyaretinde, başkent Papeete'de yaptığı konuşmada, Fransa'nın bölgede 1966-1996 döneminde yaptığı 193 nükleer denemenin yerel halkın sağlığını etkilediğini, ülkesinin Fransız Polinezyası'na borçlu olduğunu belirtti. "Bu borç, özellikle 1966-1974'teki nükleer denemeleri burada yapmamızdan kaynaklanmaktadır, kesinlikle temiz olduğumuzu söyleyemeyiz." ifadesini kullanan Macron, benzer testleri Fransa'da yapmayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, nükleer denemelerin mağdurlarının tazminat taleplerinin incelenmesi için çalışmaların hızlandırılacağını vurguladı.

Bana güvenmeyin

Konuşmasından önce 193 Nükleer Karşıtı Dernek üyelerine "Size, bugüne kadar bilgi paylaşılmayarak uzun süre yalan söylendikten sonra bana güvenmenizi söyleyemem." diyen Macron, konuşmasında "Denemeleri yapan askerler size yalan söylemedi, aynı riskleri aldılar. Yalan yoktu, ordunun ölçmediği riskler vardı." ifadesini kullandı.

Macron, yerel derneklerin talep ettiği gibi Fransa adına resmi özür dilemedi.

Fransa'nın nükleer denemelerin sonuçlarını gizlediği ortaya çıkmıştı

Disclose haber sitesi gazetecileri, Amerikan Princeton Üniversitesi ve İngiliz çevreci grup Interprt araştırmacıları, Fransa Savunma Bakanlığına ait gizliliği kaldırılmış "Mururoa Dosyaları" olarak adlandırılan 2 bin belgeyi inceleyerek, martta "Toxic" adıyla kitap yayımlamıştı.

Belgelerin incelenmesi ve hem Fransa'dan hem de Fransız Polinezyası'ndan onlarca kişiyle mülakatlar sonrası araştırmacılar, kitapta Fransa'nın bölgede 1966'da Aldebaran, 1971'de Encelade ve 1974'te Centaure nükleer denemelerinin radyasyon etkilerini yeniden kurgulamıştı.

Fransa'nın denemelerin etkilerini bazen kasti olarak daha az hesapladığı vurgulanan kitapta, radyasyon seviyesinin Fransa Atom Enerji Komisyonunca 2006'da hesaplanandan ve kurbanlara tazminde referans alınan miktardan 10 kata kadar daha fazla olduğu kaydedilmişti.

Kitap, Fransız yetkililerin nükleer denemelerin Ada halkının sağlığı üzerindeki gerçek etkisini 50 yıl boyunca sakladığı sonucuna varmıştı.

Şu ana kadar sadece 63 sivil Fransız Polinezyası vatandaşına nükleer deneme sonucu ortaya çıkan radyasyona maruz kaldığı için tazminat ödendiğini bildiren Disclose sitesine göre, bölgedeki nükleer denemeler 100 binden fazla kişiyi etkiledi.

Polinezya Hükümet Başkanı Fritch, 60 yıllık inkar, sindirme, hor görmenin bir anda silinemeyeceğini belirterek konuyu Fransa yönetimiyle konuşmayı talep etmişti.

Temmuz başında Paris'te Fransa ve Fransız Polinezyası taraflarının katılımıyla 2 günlük yuvarlak masa toplantısı düzenlendi, toplantıya Fransız Polinezyası Hükümet Başkanı Edouard Fritch, Fransa ve Fransız Polinezyası'ndan seçilmiş yetkililer, bakanlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Fransız Polinezyası muhalefeti toplantıyı boykot etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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