Macron, Fransa'nın nükleer enerji ile çalışan yeni denizaltısını resmen tanıttı

Macron, Fransa'nın nükleer enerji ile çalışan yeni denizaltısını resmen tanıttı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer enerji ile çalışan Barracuda sınıfı yeni denizaltı Suffren'i resmi olarak tanıttı.

Macron, Fransa'nın nükleer enerji ile çalışan yeni denizaltısını resmen tanıttı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer enerji ile çalışan Barracuda sınıfı yeni denizaltı Suffren'i resmi olarak tanıttı.

Emmanuel Macron, Fransız ordusunun nükleer enerjili 6 yeni denizaltısının ilki Suffren'i cuma günü Cherbourg kentinde yapılan törenle kamuoyuna açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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