Son dakika haberleri... Macron: "Fransa'nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için nükleer reaktörlerin inşasını yeniden başlatacağız""2017'den bu yana 36 terör...

- Macron: " Fransa'nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için nükleer reaktörlerin inşasını yeniden başlatacağız"

"2017'den bu yana 36 terör saldırısı önlendi"

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllar sonra ilk kez "Fransa'nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için" yeni nükleer reaktörlerin inşasının başlatılacağını duyurarak, 2017'den bu yana 36 terör saldırısının önlendiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 salgının başlangıcından bu yana 9'uncu kez ulusa seslendi. Macron, "Fransa'nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için" yeni nükleer reaktörlerin inşasını duyurdu. Yenilenebilir enerjilere yatırım yapılmasını talep eden Macron, "Fransa'nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için onlarca yıldır ilk kez ülkemizde nükleer reaktörlerin inşasını yeniden başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Aralıkta 3'üncü doz aşı uygulaması başlıyor

Macron, aşılara, sosyal mesafeye ve Covid-19'a karşı geliştirilen yeni tedavilerin ortaya çıkmasına rağmen, "Salgınla işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı. Aşılanmayan 6 milyon Fransız'ı aşı olmaya çağıran Macron, aralık ayında 50 ila 64 yaş arasındaki kişiler için 3'üncü hatırlatıcı aşı dozu kampanyasının başlatılacağını duyurdu. Macron, 15 Aralık'tan itibaren 65 yaş üstü kişilerin hatırlatıcı 3'üncü dozun sağlık kartının geçerliliği için zorunlu olacağını bildirdi.

Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti.

2017'den bu yana 36 terör saldırısı önlendi

Macron, 2017'den bu yana 10 bin polis ve jandarma istihdam edildiğini ve adalet için ayrılan bütçenin önemli ölçüde artırıldığını belirterek, "Sonuçlar ortada 36 terör saldırısını önledik, hırsızlık ve gasp sayısında dörtte bir oranında düşüş sağladık. Rekor düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı ve tutuklamalar gerçekleştirdik" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Son Dakika Haberleri

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