Macron: Ekonomik ve Sosyal Aciliyetlere Güçlü Tedbirlerle Yanıt Vereceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işçi ve işveren konfederasyonları liderleriyle görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

'Sarı yelekliler' protestolarına binaen "sorumluluğumu kabul ediyorum" diyen Macron, "Ülkede derin ve haklı bir öfke var. Tarihi bir dönüm noktasındayız, bunu diyalogla çözeceğiz. Aday olduğum zaman söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal aciliyetlere güçlü tedbirlerle yanıt vereceğiz; u dönüşleri ile değil, vergileri hızlı bir şekilde keserek, harcamalarımızı kontrol altına alarak" diye konuştu.

Macron konuşmasını "Tek endişem sizsiniz. Tek savaşımız Fransa için." Sözleri ile tamamladı.