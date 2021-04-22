Macron, Devlet Başkanı Itno'nun cenaze töreni içn yarın Çad'a gidecek
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Macron, Devlet Başkanı Itno'nun cenaze töreni içn yarın Çad'a gidecek

Macron, Devlet Başkanı Itno'nun cenaze töreni içn yarın Çad'a gidecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun cenaze törenine katılmak üzere yarın Çad'ın başkenti Encemine'ye gidecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun cenaze törenine katılmak üzere yarın Çad'ın başkenti Encemine'ye gidecek.

Çad'ı 1990'dan bu yana yöneten Devlet Bşakanı İdris Deby Itno, Çad'ın Tibesti bölgesinden başkent Encemine'ye doğru saldırı başlatan Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi'ne (FACT) bağlı isyancılar ile cephede çıkan çatışmada 19 Nisan'da yaralanarak hayatını kaybetmişti. İsyancıların Itno için düzenlenecek olan cenaze törenine güvenlik nedeni ile devlet liderlerinin katılmaması yönündeki uyarılarına rağmen, Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İtno'nun cenaze töreni için yarın Çad'ın başkenti Encemine'ye gideceğini açıkladı. Attal "Cumhurbaşkanı, Çad Devlet Başkanı İdriss Debi İtno'yu Bakanlar Kurulunda andı ve hafta sonunda cenazesine katılacak" ifadelerini kullandı. Gine ve Mali Devlet Başkanlarının da cenaze töreni için başkente geldiği bildirildi.

FRANSA, ASKERİ GEÇİŞ KONSEYİNİ SAVUNUYOR

Itno'nun ölümün ardından 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyinin ülkeyi geçici olarak yöneteceği belirtilmişti. Deby, ordunun 18 ay içinde demokratik seçimler yapacağını ifade etmiş, ancak muhalefet liderleri geçiş hükümetini darbe olarak nitelendirmişti.

Fransa, "istisnai koşullar" içinde askeri geçiş konseyinin güvenlik için gerekli olduğunu savunmuş, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, parlamento başkanı görevi üstlenmeyi reddettiği için ordunun eylemlerinde haklı olduğunu ifade etmişti.

FRANSA'NIN ÇAD'DAKİ ASKERİ VARLIĞI

Başkentte Fransa'nın Afrika'daki en büyük askeri üssünde 5 bin 100 Fransız askeri var. Sahil bölgesindeki Fransız askeri varlığını tek çatı altında toplayan "Barkhane" askeri harekatının merkezi komutası başkent Encemine'de bulunuyor.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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