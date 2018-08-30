Macron'dan Türkiye ve Rusya Açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ve Rusya'ya olan ilgimiz, uzun vadede AB ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ve Rusya'ya olan ilgimiz, uzun vadede AB ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com