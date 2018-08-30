Macron'dan Türkiye ve Rusya Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ve Rusya'ya olan ilgimiz, uzun vadede AB ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır.

Macron'dan Türkiye ve Rusya Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ve Rusya'ya olan ilgimiz, uzun vadede AB ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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