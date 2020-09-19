Macron'dan Türkçe Tweet: "İlerleyelim"
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Macron'dan Türkçe Tweet: "İlerleyelim"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından Türkçe mesaj paylaştı.

Macron'dan Türkçe Tweet:
19.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:40

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından Türkçe mesaj paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı mesajında "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" açıklamasını yaptı" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde Erdoğan'a karşı söylemleri artan ve Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek çıkan Emmanuel Macron Avrupa ülkelerine Erdoğan'a karşı olma çağrısında bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Cumartesi günü attığı tweet ile "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" açıklamasını yaptı.

10 Eylül'de Fransa'nın Korsika Adası'nda İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Avrupa Birliğinin Akdeniz ülkeleri toplantısı olan Med7 zirvesini gerçekleştiren Macron Korsika'nın Ajaccio kentinde Türkiye karşıtı söylemlerde bulunmuş ve "Avrupalılar olarak Erdoğan'a karşı sert ve güçlü olmalıyız" açıklamasını yapmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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