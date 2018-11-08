Macron'dan Sonra İspanya Başbakanı Sanchez'e de Suikast Girişiminde Bulunuldu
İspanya Polisi, Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. Birkaç gün önce de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast girişimi iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Fransa lideri Macron'dan sonra Avrupa yeni bir suikast girişimi haberiyle çalkalandı. İspanya Başbakanı Sanchez'i hedef alan suikast durduruldu. 63 yaşındaki saldırganın evinde keskin nişancıların kullandığı silah bulundu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef alan suikast girişimi önlendi.
SALDIRGANIN EVİNDE KESKİN NİŞANCI SİLAHI BULUNDU
63 yaşındaki saldırganın evinde keskin nişancıların kullandığı silah bulundu.
Saldırganın Barcelona yakınlarındaki Terrassa kentinde yakalandığı açıklandı.
MACRON'A DA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a saldırı planlayan altı şüpheli, hafta içinde yakalanmıştı. Fransız gizli servisi, saldırganların aşırı sağla bağlantılı olduğunu duyurmuştu.