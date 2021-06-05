Macron'dan Irak'taki erken seçimlere destek sözü
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Macron'dan Irak'taki erken seçimlere destek sözü

Macron'dan Irak'taki erken seçimlere destek sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayında yapılması planlanan erken seçimlere hazırlık konusunda Irak'a destek sözü verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayında yapılması planlanan erken seçimlere hazırlık konusunda Irak'a destek sözü verdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, el-Kazımi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Macron'un, Ekim ayında yapılması planlanan erken seçimlere hazırlık konusunda Irak'a destek sözü verdiği aktarıldı.

Görüşmede ülkeler arası ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele alan el-Kazımi ile Macron, Irak'ın seçimler için yapılacak tüm hazırlıklara vereceğini belirtti. Macron ayrıca, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin çalışmalarına destek amacıyla seçimlerin uluslararası gözetim altında yapılaması için destek vereceğini kaydetti.

Fransa'nın terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda oynadığı rolü memnuniyetle karşılayan Irak Başbakanı, başta ekonomik ve kültürel alanlarda olmak üzere her alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ve Fransız şirketlerinin Irak'ta yatırım yapabilmesi için uygun ortam hazırlanacağını söyledi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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