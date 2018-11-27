- Macron'dan "Haydut" benzetmesi

"Geri adım atmayacağım"

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde iki haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı Yelekliler" hakkında açıklama yaptı. Macron, "Vatandaşlarımın isteklerini haydutlarınkiyle karıştırmıyorum. Yıkım ve düzensizlik isteyenlere karşı geri adam atmayacağım" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde iki haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı Yelekliler" hakkında açıklama yaptı. "Sarı Yelekliler" hakkında ilk defa açıklama yapan Macron, "Somut olarak, akaryakıt ve gaz fiyatları esas olarak Rusya, Suudi Arabistan ya da İran'ın kararlarına bağlıdır. Gerçek bu" dedi. Cumartesi günü, polis ve eylemciler arasında çatışmaların patlak vermesine vurgu yapan Macron, "Vatandaşlarımın isteklerini haydutlarınkiyle karıştırmıyorum. Yıkım ve düzensizlik isteyenlere karşı geri adam atmayacağım. Cumhuriyet, hem kamu düzeni hem de eylem özgürlüğüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Macron: "Geri adım atmayacağım"

Zamların bir kısmının Çevre Bakanlığına aktarılacağını hatırlatan Macron, "Hava kirliliği yılda 48 bin ölüme sebep oluyor. Bu rakam tüm yol kazalarından, tüm intiharlardan, tüm cinayetlerden, tüm boğulmalardan ve bütün ev kazalarından daha fazla" ifadelerini kullandı. Macron, "Son günlerde aklımdan çıkarmadığım şey; doğru ve gerekli olan ekolojik geçişten vazgeçmemeliyiz. Ancak geçiş yöntemini değiştirmeliyiz, çünkü pek çok vatandaş, kendilerine hükümetten dayatılmış düşünceler olduğunu ve çözüm getirmediğimizi düşündü. Son günlerde birçok vatandaşımız tarafından dile getirilen korku; geride bırakılmak. ve bu korkuyu anlayabiliyorum. Sosyal sorunları dile getirirken çevre sorunlarını göz ardı edemeyiz" açıklamasını yaptı.

Sarı Yelekliler referandum talep ediyor

"Sarı Yelekliler" dün vergilerin düşürülmesi ve "Ekolojik geçiş, satın alma gücü, güvensizlik" konularını tartışmak için bir "vatandaş meclisi" oluşturulmasını ve tekliflerinin referanduma sunulmasını talep etmişti. "Sarı yelekliler" akaryakıt zamlarını ve daha sonra genel zamları protesto etmek üzere iki hafta önce örgütlendi. Fransa İçişleri Bakanlığına göre, 282 bin kişinin bir araya geldiği eylemin ilk günü 17 Kasım'da bir kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Cumartesi günü, polis ve eylemciler arasında çatışmaların patlak verdiği Champs-Elysees'de dahil olmak üzere ülke genelinde 106 binden fazla kişi toplanmıştı. İki hafta boyunca yangın yerine dönen Fransa'da polisin orantısız güç kullandığı ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi.