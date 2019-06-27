Macron'dan G20 bildirisini imzalamama uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Osaka'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde ülkeler iklim değişikliği mücadelesinde taahhüt sağlamazsa Fransa'nın G20 zirve bildirisini imzalamayacağı konusunda uyardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 zirvesi için gittiği Japonya'da sert bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele etmek istediğini öne sürdü. Fransız gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelesinde hükümete karşı yaptığı baskı sonucu Macron ifadelerini sertleştirerek, iklim değişikliği üzerinde kırmızı bir çizgiden söz ederek baskı yaptı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmede konuşan Macron, "İşe yaramaz bir G20 zirvesine hakkımız yok" dedi. Macron konuşmasında, ""Kırmızı çizgilere sahibim" diyen çok insan duydum. Artık G7 ve G20'de kırmızı çizgileri olduğu için bildirileri imzalamak istemeyen birçok insan var. Benim de kırmızı çizgim var, Paris Anlaşması hakkında konuşmazsak ve 20 kişilik odada iklim ihtirasını savunmak için hemfikir olamayacaksak, bildiri Fransa olmadan olacak. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Fransız basını, G20 Osaka Zirvesi'nin 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD'nin zirveye katılması için iklim sorunlarını ele almadığını iddia ediyor. Japonya Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan taslak beyanın Washington'ın kabul edebileceği bir şekil aldığı öne sürülüyor.

Türkiye'nin de üyesi olduğu G20, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturuyor. İncelenen konular arasında büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, dijital ekonomi, sağlık ve tarım, kaynak verimliliği, denizdeki plastik çöpler yer alıyor. - OSAKA

Kaynak: İHA