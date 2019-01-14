Macron'dan Fransızlara Mektup

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransızlara açık mektup yayınladı. Macron, 'Sarı Yelekliler'in dile getirdiği sorunları görüşmek için vatandaşların da katılımıyla ülke çapında müzakerelerin gerçekleşeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Sarı Yelekliler'in protestolarına ilişkin Fransa halkına açık bir mektup yayınladı. Macron mektubunda, Fransızların diğer Avrupa vatandaşlarıyla ortak dertleri olduğunu belirterek, vergilerin yüksek, kamu hizmetlerinin yetersiz ve maaşların yetersizliğinin farkında olduğunu söyledi. Bu sebeple çözüm bulmak istediğini dile getiren Macron, müzakere etmek için şiddete başvurmamanın şart olduğunun altını çizdi. Macron, sorunlara çözüm bulmak için 15 Mart'a kadar vatandaşların da katılımıyla ülke çapında müzakerelerin yürütüleceğini ilan etti.

"İşsizlikle mücadele ana hedefim"

Mektupta, "Her vatandaş, ülkenin yönetiminde, yasaların tasarımında, büyük kararlar alırken kendisini temsil edecekleri seçme hakkına sahiptir. Herkes başkalarının servetini paylaşıyor ve herkesi ortak kaderimiz için karar vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullanan Macron, Fransızların bu müzakerelerde ülkedeki sorunlara ilişkin fikirlerini ve önerilerini belirtebileceğini kaydetti. İşsizlikle mücadelenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Macron, müzakerelerde vergi sistemi, kamu harcamaları, devletin ve devlet kurumlarının işleyişi, iklim değişikliği ve demokrasi konularının ele alınacağını da açıkladı. - PARİS

Kaynak: İHA