Macron'dan emeklilik reformu açıklaması, elden geçirilecek

01.01.2020 00:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:22

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl konuşmasında süresiz greve neden olan emeklilik reformunun elden geçirileceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Macron, geleneksel yeni yıl gecesinde yaptığı konuşmasında, hükümetin emeklilik reformuyla ilgili sendikalarla hızlıca uzlaşmasını beklediğini ancak bakanların ortaya konulan ilkelerden ayrılmaması gerektiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle