Macron'dan Dikkat Çeken Türkiye Çıkışı: Stratejik Bir İlişkiye İhtiyacımız Var

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin Türkiye ile geliştireceği yeni stratejik ilişkinin savunma konularını da içermesi gerektiğini belirtti. Macron Rusya ile de ilişkilerin modernize edilmesi gerektiğini söyledi.

"AB'NİN TÜRKİYE İLE STRATEJİK İLİŞKİYE İHTİYACI VAR"

Resmi temaslar için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile stratejik bir ilişki geliştirmesi gerektiğini söyledi. AB'nin iç işleyişinde ve dış ilişkilerinde daha bütünleşik hareket etmesi için seçildiği Mayıs 2017'den bu yana çaba gösteren Macron, "Avrupa Birliği'nin, savunma konuları da dahil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

FRANSA MALİYE BAKANI, ANKARA'YA YAPISAL REFORM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Paris'te Maliye Bakanı Albayrak'ı ağırlayan Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Türkiye ile iş yapacak Fransız şirketlerini ve yatırımcılarını destekleyeceklerini belirterek, Ankara'ya yapısal reform çağrısında bulundu.

Stratejik ilişkilerin Rusya ile de geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, Türkiye ve Rusya ile kurulacak stratejik ilişki anlayışının "istikrar" ve "uzun vadede güç ve uyum" sağlayacağını kaydetti. Macron Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası dönemde modernize edilmeye ihtiyaç duyduğunu aktarırken, siber güvenlik, savunma ve stratejik ilişki konularında Rusya ile AB arasında yeni bir ilişki kurulması gerektiğini ve burada yakalanacak uyumun Avrupa'nın gideceği yönü göstereceğini söyledi.