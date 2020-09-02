Macron'dan DEAŞ ile mücadelede Irak'a destek Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Emmanuel Macron, Irak'ın bağımsızlığını ve terrö örgütü DEAŞ ile mücadelesini destekleyeceklerini ifade etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Emmanuel Macron, Irak'ın bağımsızlığını ve terrö örgütü DEAŞ ile mücadelesini destekleyeceklerini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan ziyaretinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Macron temaslarının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Irak'ın bağımsızlığını ve DEAŞ ile mücadelesini destekleyeceklerini ifade etti. Macron, "Iraklı yetkilere söz verdiğim üzere Bağdat'a geldim. Halen Irak'ta DEAŞ ile mücadelede zorluk çekiliyor. Sahada halen bu tehdit devam ediyor. Irak'ın egemenliğine müdahale etmeden DEAŞ ile mücadelede desteğimizi hatırlatmak istedim" dedi.

Hedeflerinin Irak'ın bağımsızlığını güçlendirmek ve DEAŞ ile mücadele etmek olduğunu ifade eden Macron, "Burada yaşanan toplumsal hareketlenme ve demokratik geçiş, iç ekonomik ve sosyal sorunlar, savaş nedeniyle yerinden edilen halk için yapılması gereken hedefler ve DEAŞ ile mücadele gibi sorun ve hedefler de bizim desteğimizi açıklıyor" şeklinde konuştu.

Irak'ta yargılanan DEAŞ üyesi Fransız vatandaşlara değinen Macron, "Buraya gelip bizim de ülkemizi vuran bir terör örgütüne katılan Fransız vatandaşlarının burada yargılanması doğal, biz sadece idama karşı olduğumuz için idam cezasına çarptırılan vatandaşlarımızın cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi için temaslarda bulunuyoruz" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA