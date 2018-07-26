Macron'dan Beklenen Açıklama Geldi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adı skandallara karışan güvenlik danışmanı Alexandre Benalla hakkında "Onu Elysee Sarayı'nda işe aldığım için gururluyum" dedi. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, polis kıyafetiyle eylemci dövdüğü görüntüleri ortaya çıktıktan sonra adı skandallara karışan güvenlik danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcısı Alexandre Benalla hakkında ilk kez konuştu. Fransa'nın güneyinde Bagneres-de-Bigorre kentinde basın mensupları ile karşılaşan Macron, Benalla ile ilgili "Onu Elysee Sarayı'nda işe aldığım için gururluyum" ifadesini kullanarak Benalla'nın hata yaptığını gereken cezayı verdiklerini söyledi. Macron, "Sıcaklar sadece Paris'te başınıza vuruyor sanırım buralarda kimse Benalla'yı konuşmuyor" diyerek Benalla meselesini tartışan muhalefet ve basına atıfta bulundu. Benalla'yı işten çıkardıklarını söyleyen Macron, "İlk hatasında uzaklaştırma cezası verdik, ikinci hatasında da işten çıkardık" dedi. Öte yandan, halen tutuklu olan Benalla'nın Cumhurbaşkanlığı sarayındaki ofisinde bugün polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

(Özlem Kaplan/İHA)