Macron'dan AB genişleme sisteminde köklü değişiklik için teklif

18.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:49

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkarak krize neden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) "genişleme süreci kurallarının" sertleştirilmesini istiyor.



Paris, birliğe üye olmak isteyen ülkelerin Avrupa Birliği standartlarından uzaklaşması halinde üyelik müzakerelerine son verilmesini de içeren yedi aşamalık bir süreçten geçmesini talep ediyor. Euronews.com'da Görüntüle