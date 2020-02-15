Macron'da Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri için yeşil ışık

15.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:17

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu incelemelerinin olumlu sonuçlanması durumunda Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) katılma müzakerelerine başlamasına izin vereceğini söyledi.



Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşen Münih Güvenlik Konferans'ında konuşan Macron, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye katılması için Avrupa Komisyonu'nun Mart ayında sunacağı raporunu beklediklerini belirterek, "Sonuçlar olumlu ve güven verici olursa müzakereleri başlatacak durumda olmalıyız" dedi. Euronews.com'da Görüntüle