Macron - Çipras Ortak Basın Toplantısı
- Basın toplantısından görüntüler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Basın toplantısından görüntüler
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ortak basın toplantısı düzenledi.