Macron, Cezayir'e yönelik açıklamalarının neden olduğu "polemiklerden" üzüntü duyuyor - Haberler
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Macron, Cezayir'e yönelik açıklamalarının neden olduğu "polemiklerden" üzüntü duyuyor

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Macron, Cezayir'e yönelik açıklamalarının neden olduğu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'e yönelik yaptığı açıklamaların neden olduğu "polemiklerden" ve "yanlış anlaşılmalardan" üzüntü duyduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'e yönelik yaptığı açıklamaların neden olduğu "polemiklerden" ve "yanlış anlaşılmalardan" üzüntü duyduğu belirtildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un, Cezayir'in ulusuna, tarihine ve egemenliğine saygı duyduğu kaydedildi.

Macron'un Cezayir'e yönelik yaptığı açıklamaların neden olduğu "polemiklerden" ve "yanlış anlaşılmalardan" üzüntü duyduğu ifade edilen açıklamada, Macron'un, Fransız ve Cezayir halkının yararı ve Libya başta olmak üzere bölgesel sorunlara çözüm bulmak için iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiği vurgulandı.

Macron'un 12 Kasım'da başkent Paris'te düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u davet ettiği belirtilen açıklamada, Cezayir'in bölgede önemli bir aktör olduğu kaydedildi.

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre, Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş, Osmanlı'nın ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı.

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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