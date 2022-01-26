Macron, Cezayir'de 1962'deki katliamı affedilemez suç olarak nitelendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlerinin 26 Mart 1962'de Cezayir'de yaptığı "katliamda" Cezayir'in bağımsızlığına karşı "onlarca Fransız'ın ölmesini" ülkesi için affedilemez suç olarak nitelendirdi.

Macron, Elysee Sarayı'nda, sömürge döneminde Cezayir'de "kara ayak" olarak adlandırılan Fransızların temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Macron, Cezayir'de dünyaya gelen bu Fransızların tarihinin, aynı zamanda Fransa'nın da tarihi olduğunu söyledi.

Fransız askerlerinin Cezayir'de Evian Barış Antlaşması'nı imzalanmasından bir hafta sonra 26 Mart 1962'de gösteri yapan ve Cezayir'in bağımsızlığına karşı olan Fransızlara ateş açtığını ifade eden Macron, düzeni tesis etmeye yönelik operasyonunun "katliamla" sonuçlandığını belirtti.

Macron, bu olayda "onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığını" aktardı.

Bu katliamın Fransa için affedilemez suç olduğunu ifade eden Macron, buna ilişkin arşivlerin erişilebilir olacağını bildirdi.

Macron, bu Fransızların daha sonra Fransa'ya geldiğini ifade ederek, bazılarının hak ettiği gibi ülkede karşılanmadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Macron, 16 Ekim 2021'de yaptığı açıklamada da, başkent Paris'te 17 Ekim 1961 gecesi Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini desteklemek için düzenlenen barışçıl gösteride dönemin Polis Müdürü Maurice Papon'un yetkisi altında işlenen suçların affedilemez olduğunu belirtmişti.

Cezayir'in Fransa'ya karşı 1954'te başlattığı ve 1962'ye kadar süren bağımsızlık mücadelesinde 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

Fransa ve Cezayir'in bağımsızlık oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) 8 yıllık savaşın ardından 18 Mart 1962'de Evian Barış Antlaşması'nı imzalamıştı.

Cezayir'de "kara ayak" (pied noir) olarak adlandırılan ve bağımsızlığa karşı olan 1 milyonun üzerinde Fransız yerleşimci bulunuyordu.