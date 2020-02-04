Macron: Brexit sonrası AB'yi yönetecek üç ülke Almanya, Fransa ve Polonya olmalı
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Macron: Brexit sonrası AB'yi yönetecek üç ülke Almanya, Fransa ve Polonya olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayılması ile üçlü lider ülke yapısında oluşan boşluğu Polonya'nın dolduracağına inanıyor. Macron'a göre AB'de başı çekecek olan üç ülke artık Almanya, Fransa ve Polonya.

04.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:53
Macron: Brexit sonrası AB'yi yönetecek üç ülke Almanya, Fransa ve Polonya olmalı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşik Krallık'ın üyeliğinden ayılması ile üçlü lider ülke yapısında oluşan boşluğu 'nın dolduracağına inanıyor. Macron'a göre AB'de başı çekecek olan üç ülke artık , Fransa ve Polonya.


Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Macron, Almanya ile Polonya arasındaki ilişkileri ve bağları yeniden canlandırmak adına yaz gelmeden önce bir zirve yapılması için çağrıda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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