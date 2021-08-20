Macron, Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü
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Macron, Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü

Macron, Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Biden'in telefon görüşmesinde, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasından sonraki durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Macron, vatandaşlarımız, ABD ve müttefikleri için çalışan Afgan kadın ve erkekler ile tehdit altındakilerin tahliyesi için müttefikler arasında hızlı ve somut eşgüdüm sağlanmasına dair mutlak gereksinimi vurguladı." ifadesi kullanıldı.

"Cumhurbaşkanı, mevkidaşına, değerlerimizi paylaşan ve korumaya ihtiyaç duyan Afganlara dair müşterek sorumluluğumuzun ve onları terk edemeyeceğimizin altını çizdi" ifadesine yer verilen açıklamada, görüşmede iki liderin özellikle G7çerçevesinde insani, siyasi ve terörle mücadele konularındaki müşterek eylemlerini güçlendirme konusunda anlaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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