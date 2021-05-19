Macron, Benzema'yı yeniden milli takıma çağırdığı için Deschamps'ı tebrik etti
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Macron, Benzema'yı yeniden milli takıma çağırdığı için Deschamps'ı tebrik etti

Macron, Benzema'yı yeniden milli takıma çağırdığı için Deschamps'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Fransız futbolcu Karim Benzema'yı yeniden milli futbol takımının kadrosuna dahil eden Teknik Direktör Didier Deschamps'ı tebrik etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Fransız futbolcu Karim Benzema'yı yeniden milli futbol takımının kadrosuna dahil eden Teknik Direktör Didier Deschamps'ı tebrik etti.

Macron, ziyaret ettiği Troyes kentinde yaptığı açıklamada, Karim Benzema'nın kaliteli futbolcu olduğunu belirtti.

Benzema'yı 5,5 yıl sonra milli futbol takımının kadrosuna dahil eden Deschamps'ı tebrik eden Macron, Deschamps'a güvendiğini ve en iyi oyuncuları seçebildiğini gösterdiğini kaydetti.

Deschamps ise düzenlediği basın toplantısında, Benzema'nın milli takıma geri dönmesine ilişkin, "Herkes hata yapma hakkına sahip. Bazı oyuncularla zor durumlar yaşadım. Şahsi görüşümü bir kenara bıraktım. Bu anlayışla hareket ettim. Hiç kimse sakinliğimi kaybettiremez. Benzema'nın kadroya dahil olamayacağını hiçbir zaman söylemedim. Neden daha önce olmadı? Sihirbaz değilim, geriye dönemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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