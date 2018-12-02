Macron Başkanlığında 'Acil Güvenlik Toplantısı' Düzenlendi

– Dün Fransa genelinde 300 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestoların ardından, G20 Liderler Zirvesi sebebiyle Arjantin'de olan Cumhurbaşkanı Macron, ülkesine dönerek acil bir güvenlik toplantısı yaptı.

Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada olağanüstü hal ilanının mevcut seçeneklerden biri olduğunu söyledi ve "Böyle olayların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi değerlendiriyoruz" dedi.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI İSE 400'E YÜKSELDİ

Petrol vergilerinin yükseltilmesi üzerine başlayan protestolar dün hayat pahalılığına karşı gösterilen tepki ile daha da büyümüştü. Edinilen bilgilere göre göstericilerin polisle çatışması sonrası 110 kişi yaralandı; gözaltına alınan kişi sayısı ise 400'e yükseldi