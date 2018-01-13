Macron: Baget Unesco Listesine Alınsın

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin geleneksel ekmeği bagetin UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne alınmasını istedi.

Macron: Baget Unesco Listesine Alınsın

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin geleneksel ekmeği bagetin UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne alınmasını istedi. Macron, İtalyan pizzasını listeye eklenmesinin sonra Fransa'daki fırıncıların da bagetin listeye dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et