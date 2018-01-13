Macron: Baget Unesco Listesine Alınsın
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin geleneksel ekmeği bagetin UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne alınmasını istedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin geleneksel ekmeği bagetin UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne alınmasını istedi. Macron, İtalyan pizzasını listeye eklenmesinin sonra Fransa'daki fırıncıların da bagetin listeye dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com